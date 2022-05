Toidulaud mõjutab südamehaiguste riski

Südamehaiguste teket soodustavaid riskitegureid on mitmeid: pärilikkus, vanus, etniline kuuluvus, suitsetamine, aga ka kõrge vererõhu, veresuhkru ja kolesterooli tase. Südamehaiguste ennetamiseks tuleb loobuda suitsetamisest, treenida regulaarselt ning ülekaalulisuse puhul võtta kaalust alla. Vajadusel võtta arsti määratud ravimeid. Südametervist silmas pidades on eriti olulised kõrgvererõhktõve ja diabeedi ravi. Ka kolesterooli tase tuleks vajadusel ravimitega kontrolli all hoida.

Südamehaigusi ei saa täielikult välja ravida ega tagasi pöörata. Need nõuavad eluaegset ravi ja hoolikat jälgimist. Paljusid südamehaiguste sümptomeid saab aga leevendada elustiili muutmisega.

Vaadake üle oma menüü

Toitumisspetsialistide soovitused toovad välja seose toitumise ja südame-veresoonkonna haiguste tekke vahel. Söögilaud, mis rikkalikult sisaldab taimse päritoluga toiduaineid, taimseid õlisid, kalatooteid ja madala rasvasisaldusega piimatooteid, on seotud madalama haigestumise riskiga.

Igapäevasel toidulaual peaks kõige rohkem olema köögi- ja puuvilju, teravilju, hapendatud toiduaineid ja puhast vett. Oluline on piirata küllastunud rasva, kolesterooli ja transrasvade tarbimist.

Uuringud transrasvade kohta näitavad, et nende keskmisest kõrgem tarbimine tõstab südameinfarkti riski meestel ligi 50% ja naistel 60%. Hoolikalt tuleks lugeda koostise silte valmistoitudel — kui toote koostise loetelus esineb viide osaliselt hüdrogeenitud taimsele rasvale, võib toode sisaldada transrasva. Tihtipeale kuuluvad transrasvad margariini, jäätise ning maiustuste koostisesse.