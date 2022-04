Atria Eesti ASi tegevdirektor Olle Horm selgitas, et lihatööstuste peamine mure on see, kellele müüb põllumees sügisel oma söödavilja, kas vili imporditakse Saudi Araabiasse kaamelitele või jääb söödaks Eesti sigadele? Sellest sõltuvad suuresti ka edaspidised lihatoodete kogused ja hinnad.