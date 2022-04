“Eesti on andnud siiani Ukrainale sõjalist abi rohkem kui 220 miljoni euro väärtuses. Koguseliselt teeb see natuke alla 3000 kaubaaluse, kokku pea 2000 tonni,” sõnab major Pärnpuu, kes on kaitseväe toetuse väejuhatuse liikumise koordineerimise keskuse ülem.

Suurem osa Ukrainale antud abist on olnud relvastus ja laskemoon – näiteks Javelini tankitõrjeraketid, tankitõrjemiinid ja haubitsad. Kuid oma osa on ka toidupakkidel, ravimitel, meditsiinilisel varustusel ja muul humanitaarabil.

“Paljud võib-olla ei mäleta, aga tegelikult rääkis Eesti sõjalise abi andmisest juba eelmise aasta lõpus ning esimene abisaadetis Javelini tankitõrjerakettidega läks Ukraina poole teele enne sõja algust,” rõhutab Pärnpuu. “Pärast 24. veebruari algas aga loomulikult suurem võidujooks ajaga.”