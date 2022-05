Levinud valearvamused mikrolaineahjude kohta

Levinuim müüt, mida mikrolaineahjude kohta usutakse, on see, et mikrolaine- või elektromagnetkiirgus avaldab negatiivset mõju inimese tervisele. Tõsi, kiirgus võib inimesi mingil määral mõjutada, kuid see ei põhjusta tervisehäireid, kuna mikrolaineahju korpus ja spetsiaalne kaitseklaas ei lase mikrolaineid läbi.