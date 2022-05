Kasulikud nipid terrassi värskendamiseks

Õlitage terrassi kuiva ja pilvise ilmaga

Ehituse ABC ehituskeemia kategooriajuht Margus Joakit soovitab vana terrassi puhul vaadata esmalt üle puidu seisukord: “Kui puit on pehme ja lõhenenud, siis seda enam üle õlitada pole mõtet. Sellisel juhul tuleb kahjustunud lauad välja vahetada ning tihti lõpeb see isegi uue terrassi ehitamisega. Kui puit on tugev, saab õlitamisega palju ära teha ja terrassi ilmet parandada. Terrassi viimistlemiseks tuleks valida pilvisem ilm, et päike puidu pinda kuumaks ei kütaks.