Joakim Helenius: Eestis on Euroopa suurimad piimafarmid

Helenius tõi esile, et Eestis toodavad väikefarmid alla viie protsendi piimast; suurfarmid, kus on üle 600 lehma, toodavad 63% piimast. Mujal Euroopas on väikefarmide osakaal piimanduses palju suurem.

Ta tõi näiteid, mida on teel kliimaneutraalsusele Väätsa Agro farmides tehtud: järjepidevad CO2 auditid, piimasoojuse ja päikeseenergia kasutamine, läga separeerimine loomadele allapanuks, plaanis on rajada biogaasijaam.

Pidevalt tehakse Väätsa Agros koostööd ka rahvusvahelise firmaga Alltech, kes on maailma juhtivamaid CO2 jalajälje mõõtjaid põllumajanduses.