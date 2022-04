Riigikontrolli ülevaade keskkonnavaenulikest toetustest on keskkonnavaenulik

Seda imestamist vääriv on olukord, kus Riigikontrolli audiitorid, kellele oleme seni ikka alt üles vaadanud, on jõudnud järelduseni, et metsa uuendamise toetus ehk toetus metsa istutamiseks intensiivistab kaudselt metsade raiumist. Ka Natura piirangute hüvitamine on vana kuri ise. „Üks sotsiaalmeedia kommentaar selle uudise juures oli tabav: “ülekantuna inimestele tähendaks see umbes seda, et sünnitoetus suurendab suremust.“ Ja nii ebaadekvaatne see Riigikontrolli ülevaade täpselt ongi,“ kritiseerib Kuusk.

Keskkonnaeesmärkidega vastuolus on hoopis mittetegutsemine ja mitteinformeerimine

Viimased 5 aastat on erinevad metsatoetused püsinud konstantselt samal tasemel, kuid elu on selle aja jooksul kallinenud kordades: tööjõukulud, tehnika, transport, istikud jne. Toetused metsatöödele on eksisteerinud tunduvalt kauem, kuid ometi ei tea metsaomanikud neist suurt midagi ning toetused ise on naeruväärselt väikesed olnud kogu aeg. „Ütleme, et alles viimasel paaril aastal on erametsaomanike teadlikkus tublisti kasvanud ning nüüd osatakse oma metsamaaga ka pärast raiet edasi tegeleda. Siinkohal saame ennast kiita, sest oleme ASis Timber jaganud metsaomanikele vajalikke juhtnööre ja pööranud tähelepanu sellele, et uue metsa istutamiseks on võimalik küsida erinevaid toetusi. Aga olgem ausad, see kommunikatsioon oleks esmalt pidanud tulema siiski mujalt kui meie käest,“ nendib Kuusk, kelle sõnul on enamik väikemetsaomanikke seepeale teinud suured silmad pähe ja imestanud, et nad pole nendest võimalustest varem midagi kuulnudki.

Kuusk on veendunud, et toetused on motiveerinud inimesi metsa istutama mitte lootma jääma ainuüksi looduslikule uuenemisele, mis alati ei pruugi tuua loodetud tulemust, kuid seda, et need toetused motiveeriksid oma metsa maha võtma, on absurdne järeldus. „Aprill hakkab läbi saama ja aeg oleks sellised naljad lõpetada.“

Toetusi ei saa kõik metsaomanikud