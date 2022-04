Sellest, et Venemaal võib olla plaanis luua maismaaühendus Transnistriaga, annab Kopõtini sõnul aimu üle Odessa oblastis üle Dnestri viiva Bilhorod-Dnistrovski silla purustamine.

Kuid kui võtta arvesse seda, et venelastel on Transnistria piirkonnas vähe maismaajõude, pole Kopõtini hinnangul üldse kindel, et Venemaa Transnistria–Odessa suunal märkimisväärset edu saavutaks.