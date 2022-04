Kauaoodanud Maalehe Eakate Festival toimub juunikuus

Pensionäripõli võib olla vägagi lõbus ja seltskondlik, kui endale põnevat tegevust leida. On olemas erinevad huvirühmad alustades laulmisest-tantsimisest ja lõpetades keele- või maalimisringiga. Kõige tähtsam on selle juures koos veedetud aeg ja et saaks kellegagi rõõmu ning muret jagada. Just Maalehe Eakate Festivalilt saab häid mõtteid, mida põnevat ette võtta.