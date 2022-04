Peeter Tali: digituru parimad ja odavaimad manipuleerimisettevõtted on Vene omad

Tehnoloogia areng lubab võtta sihikule igaühe meist. Kellel on big data, see juhib maailma. Digimaailm on tänapäeva metsik lääs.

Eksperimendid on näidanud, et digituru parimad ja odavaimad manipuleerimisettevõtted on Vene omad. Teenust saab osta paarikümne euro eest, selle efektiivsus on suur.

Kui mingid asjad juhtuvad ja on kellelegi kasulikud, tuleb vaadata, kuidas see ohustab meie põhiväärtusi. Näiteks Leedus oli suur tuumavastane roheline liikumine, mille tulemusel ehitati Ignalina asemel Leedu piiri äärde Valgevenesse Ostrovetsi Vene tehnoloogiaga tuumajaam.

Kommunikatsiooni ei saa sisse osta, seda tuleb ise strateegiliselt juhtida. Peeter Tali

Ka odav gaas on relv. Nord Streami BaltCF fondil on Läänemere piirkonnas mitmeid projekte, mis seotud Eesti ja metsandusega. Kremlil ei ole kunagi vaid üks huvi, neil on alati mitu eesmärki tules – hoida meid Vene gaasist sõltuvuses; mõjutada Eesti metsandust, et ostetaks puitu Venemaalt, lõhestada meie ühiskonda näiteks läbi vaidluste Rail Balticu üle.

Kuidas inimesed digimaailma loodud infomullidest välja tuua, leida ühisosa? Laulupidu kord nelja aasta jooksul on liiga vähe.

