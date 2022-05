Sadu Ukraina lapsi ootab Eestis kohtuskäik

Möödunud nädala seisuga oli politsei andmetel Eestisse saabunud umbes 11 000 Ukraina last, kellest 78% on nooremad kui 13 aastat. Seadusliku esindajata on neist umbes 1600 – vanemad, kellel endal polnud võimalik Ukrainast lahkuda, on oma lapsed sõja eest ära saatnud sugulaste, naabrite või tuttavatega.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks selgitas, et igal lapsel on vaja seaduslikku esindajat, kes saaks vastu võtta temaga seonduvaid otsuseid. Seaduslik esindaja on vajalik selleks, et taotleda toetusi (näiteks peretoetus, eestkostetava lapse toetus), anda nõusolekuid terviseküsimustes või küsida lapsele muud abi. Sestap tuleb kohtul määrata lastele, kellel vanemaid kaasas ei ole, ajutine eestkostja. Enamasti saab lapse eestkostjaks inimene, kellega koos ta Eestisse tuli.