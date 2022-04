Kadri, kes töötab praegu lasteajakirjas Täheke toimetajana, on kirjutanud tänaseks juba 12 lasteraamatut. Esimene oli “Miia ja Friida”, mis ilmus aastal 2008. Tunnustust on leidnud neist paljud, näiteks tõusis Eesti Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominendiks mälestusteraamat “Kui emad olid väikesed”. Jutustus “Kui haldjad sind hoiaksid” ja “Katariina ja helmed” pälvisid sama tunnustuse. Tartu lastekirjanduse auhinna sai Kadri aga raamatu “Elevant” eest.

Nagu on inimkonnale teada – kes kirjutab, see ilmselgelt ka loeb, nii võtsime uurida, mida Kadri loeb.