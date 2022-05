Prügikastid tulevad maanteeäärsetesse parklatesse tagasi

"Uued prügikastid on väiksemad, kui need suured konteinerid, mis eelmise aasta lõpus eemaldati. Need on mõeldud autos tekkiva prügi viskamiseks," selgitas Tükk. Uued prügikastid on erineva suurusega (140-660 liitrit) ning see sõltub sellest, kui tihti konkreetses asukohas jäätmeveo ettevõte neid tühjendamas käib.