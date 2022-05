Hommikul sai Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg teate, et Türi ja Paide vahelise tee äärest on leitud kurepesa all tapetud toonekurg. „Hommikul tuli info esimesest pesast, siis juba teisest ning kolmanda leidsin ise,” kirjeldas Võsujalg. Ta lisas, et keskpäeval tuli info veel neljanda pesa kohta.