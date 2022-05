“Kartul, sool ja sealiha — need aitavad rasked ajad üle elada!” Eestis pannakse sel kevadel tublisti kartulit maha

“Eelmisel aastal kasvatasin kartuleid ühel hektaril, aga tänavu panin neid maha üle paari hektari,“ teatas Läänemaa kartulikasvataja Veiko Lätt Künka talust. Ta selgitas, kuna rahva nõudlus on kasvanud, tulebki mugulaid rohkem maha panna.

„Väikeaiapidajate hulgas on sel aastal huvi kõvasti tõusnud. Need, kes pole paarkümmend aastat kartuleid kasvatanud, hakkavad muru üles kaevama kartulimaaks,“ on tähele pannud TÜ Talukartul juhatuse liige Kalle Hamburg Raplamaalt. Ta lisas, et tänavu on väga palju kartuliseemet ostetud, aprilli algul oli rahva seas lausa ostupaanika.