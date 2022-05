„Jaan Kaplinskile oli looduse poolt antud kaks väge: sõna ja mõtte vägi. Ta kasutas mõlemaid maksimaalselt. Oli väga hea luuletaja ja kirjanik, aga ka suur mõtleja. Ilmutas eluajal 60 raamatut Eestis ja teist sama palju välismaal, tema kirjutatut on tõlgitud 30 keelde. Enamik Kaplinski loomingust on aga kirja pandud eesti keeles, mida räägib ja mõistab kogu maailmas vaid üks miljon inimest. Ainult eestlastel on võimalik läbi lugeda kõike, mida Jaan oma elu jooksul mõtles ja kirjutas. Seetõttu on meil ühtaegu võimalus ja kohustus tegeleda tema pärandiga ja see ka teistele kättesaadavaks teha,” võtab lühidalt kokku Jaan Kaplinski lesk Tiia Toomet.