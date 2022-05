Tallinn-Brüssel-Ameerika: Julia Augi lavastus „Sõjale ei” teeb maailmas võidukäiku

Vene Riigiduuma liige, ajakirjaniku ja juristi haridusega Aleksander Hinštein kirjutab kurjustades 20. aprillil sotsmeedia kanalis Telegram, et ta võttis lausa ühendust Moskva kultuurijuhiga, et kuidas saab olla nii, et selline Vene näitleja ja lavastaja, kes mitte ainult ei ole kodanikuna sõja vastu, vaid tegi Narvas ka sõjavastase lavastuse, mängib Moskva kesklinna teatris?

Julia Aug ise ütleb, et tema loomingu keelamiseks ei saadeta korraldust paberil. Käske jagatakse telefoni teel. Julia lisab, et tal on veel Moskvas Gogoli keskuses jäänud etendused, kus ta mängib, ja mida veel pole ära keelatud. Ka olla käsil üks filmiprojekt, kust teda pole „veel minema löödud” (Julia väljend: „Тоже пока не выгнали.” MM)