Taas hakatakse uurima, kuidas peletada põllumehe igakevadist nuhtlust – hanesid

Pingpong kevadise hanepeletuse üle on käinud juba aastaid – kord on see lubatud, kord keelatud. Hanede arvukus ja nende põhjustatud kahjud põllumeeste sõnul aga järjest suurenevad. Seetõttu algas Eestis uus mitmeaastane haneliste heidutamise uuring.