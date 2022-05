Metsaomanikele suunatud konkurss ootab osalejaid

Iga mets on eriline.

Eesti Erametsaliidu juhatuse liige Meelis Matkamäe sõnul on iga mets oma omaniku nägu. „Isegi kui üldiselt järgitakse traditsioonilisi metsamajandamise tavasid, on iga metsaomaniku puhul midagi, mis just teda ja tema metsa kõigist teistest eristab,” rääkis Matkamäe. Ta tõi näiteid: „Olgu selleks siis mõni metsaga seotud traditsioon, huvitavalt kujundatud kooslused, esile toodud pärandkultuur või põlvkondade üleselt välja kujunenud erilised paigad ja tegevused.”