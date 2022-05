Venemaal on rahaasjade korraldamine aina vaevarikkam

Venemaal on traditsiooniliselt lisaks rublale ringelnud dollarid ja muu välisvaluuta. Igasuguseid kallimaid oste, nt kinnisvaratehinguid lepiti kokku dollarites ja veel hiljuti võis Šeremetjevo lennujaama poodides näha hinnasilte eurodes.

Nüüd ei tohi aga USA poolse keelu tõttu dollari rahatähti Venemaale toimetada ning ka Euroopa Liit ei luba sinna viia eurosid (turistid ja diplomaadid võivad neid siiski kaasa võtta).

Venemaa võimud ei soovinud jällegi välisvaluuta kontrollimatu väljavooluga leppida ja kehtestasid omalt poolt piirangud, kirjutas majandusportaal rbc.ru.

Vene pankades on välisvaluuta hoidmine olnud lubatud, aga nüüd on kaks eri asja see, kas soovitakse nt dollareid kontole panna või sealt välja võtta.