Rängad rekordid puiduturul: küttepuidu hind on aastaga tõusnud 92 protsenti

Eriliselt väärib välja toomist kase- ja haavapaberipuidu kallinemine ja küttepuidu lausa erakordne hinnakasv. Ka okaspuupalkide hinnad on oma absoluutarvudes jõudnud sellistesse kõrgustesse, mida oleks olnud kolm kuud tagasi võimatu ette näha. Lehtpuupalkide hinnad on väga-väga kõrged.

Paberipuiduturul on hinnakasv viimase kolmveerand aasta jooksul olnud järjest kiirenev. Kui jaanuaris-veebruaris oli hinnakasv küllaltki kiire, siis märtsis hinnad lausa hüppasid ülesse. Kolme kuuga on okaspuupaberipuit kallinenud 53 protsenti. Kasepuidu hind kasvas samal ajal ligi 33 ja haavapuidu hind enam kui 44 protsenti.

Nii nagu teisedki sortimendid on ka küttepuit kallinenud, aga ainult sellise erinevusega, et hinnakasv on olnud veelgi suurem.