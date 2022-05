„Isegi halvaa valmistamise õppisid eestlased türklastelt.” Miks teatud toidud säilitavad oma tähenduse läbi aegade?

„Olen tänulik, et mul on lastud Siberis arbuusipeenraid rajada, Kaukaasias maisi koristada ja vürtsiste kastmete tarvis maitseaineid läbi hakklihamasina ajada, Argentinas aiapuude võrasid harvendada – seega üpris lähedalt väliseestlaste põllundust ja toidumajandust jälgida,“ kõneleb Aivar Jürgenson. Ning just seetõttu võib ta kindlalt väita, et ka võõrsile rännates on eestlane vähemalt toidu mõttes püüdnud ikka iseendaks jääda.