Kunstnik Sütevaka: sain radikaalse kunstiga tuntuks, nüüd võin rahulikult maalida

Kas sa oled lõplikult Eestis tagasi?

Lõplikult ei saa kunagi öelda, aga tahan magistriõpingud kunstiakadeemias nüüd ära lõpetada. Siis vaatan, mis saab edasi.

Kuidas veedavad kunstnikest sõbrad reede õhtut Barcelonas?

Joovad. Muidugi mitte meie mõistes. Seal on kombeks minna näiteks välikohvikusse, saada sõpradega kokku, juua kohvi, teed, veini. Poole ööni pidutsevad.

Isegi purjus inimesed on seal rõõmsad. Barcelona on üliturvaline linn. Kui tahad seal peksa saada, pead kõvasti vaeva nägema.

Tundub, et see on sulle ka külge hakanud. Vanasti olid isegi loomingus päris kuri, kui meenutada näiteks sinu poliitilist kunsti. Kuidas sa selle peale praegu vaatad?

Kindlasti pöördun tagasi poliitilise kunsti poole. Küsimus on, et millal. Sõda Ukrainas on andnud mulle palju inspiratsiooni, aga ootan, millal sõda ära lõpeb, siis tahaks kindlasti teha mingisuguse portsu töid.

Tegelikult on mässumeelsus minus alles. Tean, et suudan kunstipublikut uuesti üllatada, aga õigel ajal.