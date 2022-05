Suurim alpakafarm kogub põnevaid loomi üle maailma

Oleme Tori vallas Niidu külas Laane talus eksootilise alpakakarja keskel. Need Peruust pärit kaamellased – kitsest veidi suuremad, pika kaelaga karvased loomad mõjuvad oma lokkis tukkadega üliarmsalt. Neid on igat värvi: valgeid, tume- ja helepruune, väiksemaid-suuremaid. Noorim on pooleaastane, nimeks Lennart.