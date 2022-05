Mets tuleb tagasi, kui vaid sel sündida laseme

Peter Wohlleben toetab põhimõtet, et me peaksime taas sulanduma looduse ringkäiku, peaksime oma kaasolenditele andma nii palju ruumi, et ka nemad võiksid muretult tulevikku vaadata.

Kirjastuse Tänapäev sarjas “Looduse lood” on nüüd Wohllebeni raamatutest meil ilmunud juba viis, värskeim neist on “Kannatlikud puud”. Tuleb kohe öelda, et paljudele poliitikutele, metsamajandajatele ja -lobistidele see teos ilmselt väga ei meeldi, sest suuremõõdulised raietööd seal heakskiitu ei leia. Raamatu teine osa kannab lausa pealkirja “Metsamajanduse võhiklikkus”. Wohlleben lahkab seal Saksa metsamajanduse aluseid ja eksimusi ning nende mõju mujal maailmas.