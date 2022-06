Läänemetsa juhitava OÜ Avispeamees põllud on Lääne-Virumaal ja tänavu oli just Virumaa see kant, kus lumi veel siis maas püsis, kui näiteks Saaremaal juba põllutööd käisid. Ühtpidi ei saanud ta kevadtöödega varakult alustada, teisalt ootas teda lume sulamise järel ebameeldiv üllatus.

„Tuleb välja, et talv ei olnud taliviljadele just kõige soodsam, põllud on nagu lapitekid, mõnel on kahjustusega välja läinud lappe rohkem kui allesjäänuid. On ka välja läinud üksikuid lappe ja aru ei saa, mis see on,“ arutleb ta.