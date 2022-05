MESi uus juht Meelis Annus: üritame kaasa aidata, et linna kolimise trend pöörduks

Nüüdseks sada päeva MESi juhtinud Meelis Annus ütleb, et kellegi süüd tal omaks võtta ei tule ning et sihtasutusele osaks saanud negatiivne tähelepanu tuleb täita positiivse sisuga.

Aasta tagasi kees Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) ümber kirgede möll. Riigikontroll andis teada, et on avastanud MESi tegevuses puudusi kriisiabi jagamisel. Sihtasutust ühelt poolt tümitati ja teisalt kaitsti. Politsei alustas uurimist ning juhatuse liikmed Raul Rosenberg ja Madis Reinup said ametist priiks. Süüdistust pole tänaseni esitatud.