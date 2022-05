Okupeeritud hiiurootslaste Ukraina küla: vallavanem rööviti, telerist tuleb ainult Vene propaganda

Ukrainas Dnepri ääres asuvast Gammalsvenskbyst on praegu teada, et olusid arvestades on külas rahulik. Inimestel on süüa ja kartulid on hakanud kasvama, poes saab jälle pangakaarti kasutada. “Tänaval mängivad lapsed hakkavad juba ära harjuma küla kohal lendavate rakettidega.”