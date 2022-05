Talupidamine on nii kalliks läinud, et tuleb minna Soome raha teenima

„Ma olen varem ka Soomes tööl käinud, ega see esimene kord ole,” rääkis Veiko Lätt. Ta lisas, et tal on jäänud juba paar aastat põhjanaabrite juures töötamisel vahele, aga sel kevadel valikut ei ole – tuleb minna, kuna kõik hinnad on nii kõvasti tõusnud ja muidu talu toime ei tule.

Peremees tegi kõik vähegi võimalikud tööd enne ära, kui Soome tee jalge alla võttis. Nüüd teeb perenaine Jane kolme lapse kõrvalt ära kõik vajaminevad talutööd. Küsimusele, kuidas perenaine hakkama saab, vastas Jane Lätt, kel on eelkooliealised lapsed ...