Ainus omataoline tehas Baltikumis: Pärnu-Jaagupis painutatakse metalli kõige keerulisemal moel

Aastal 2015 jõudis Märt Lehtsalu arusaamisele, et niimoodi pikalt edasi minna ikkagi ei saa, et sõltutakse pelgalt ühest kliendist, aga tehakse enam-vähem kõike, mis on rauast. Mingit spetsialiseerumist polnud, polnud ka selgeid eesmärke tuleviku suhtes, kogu elu kulges kuidagi juhuslikult.

Aastal 2015 jõudis Märt Lehtsalu arusaamisele, et niimoodi pikalt edasi minna ikkagi ei saa, et sõltutakse pelgalt ühest kliendist, aga tehakse enam-vähem kõike, mis on rauast. Mingit spetsialiseerumist polnud, polnud ka selgeid eesmärke tuleviku suhtes, kogu elu kulges kuidagi juhuslikult.

Tänapäeval kasutatakse tigutransportööre paljudes seadmetes ja erinevates tootmisüksustes peaasjalikult mingit sorti materjali liigutamiseks. Näiteks liigutab tigu vilja kombaini mahalaadimisseadmes või viljakuivatites, aga samas kasutatakse neid ka suurtes tselluloosikombinaatides. Welmet keskendub just viimasele ehk siis eriprojekti järgi valmistatud tigude ja tigukonveierite tootmisele. Puidurafineerimistehaseid rajatakse tänapäeval kõikjale üle maailma, seega tööpõld selles vallas on ka Pärnu-Jaagupis lai.

Nüüdseks on Welmetil oma nišis kand tugevasti maas, sest sellisel tasemel tigude ja tigukonveierite tootjaid vähemalt Balti riikides rohkem ei ole. Tublisid tegijaid on Soomes, aga enamasti on need väikesed ettevõtted, sisuliselt perefirmad, ning kui siinkandis otsitakse mõne suuremamahulise projekti elluviijat, jõutakse enamasti ikkagi Pärnu-Jaagupisse Welmeti juurde. Kui aastal 2016 moodustas tigude tootmine ettevõtte müügitulust umbes 40%, siis praegu on see 80%.

Nii sai otsustatud, et ettevõte peabki keskenduma oma kõige kasumlikumale osale tootmisest — tigude ja tigukonveierite tootmisele. Sest juba antiikajal Archimedese leiutatud kruvi ja kruvipump, millega ta vett tõstma hakkas, tänapäevase tiguülekande eelkäija, on läbi aja kestnud võrdlemisi universaalse ja praktilisena.

„Ei tundunud mingi erilise äriplaanina. Kui hakkasime pangast uue keevitushalli ehitamiseks raha küsima, siis sealt öeldi ka, et teie sõltuvus paarist-kolmest tellijast on liialt suur ning kliendibaasi on tarvis laiendada. Ja siis tegelikult juhtuski nii, et vaevalt saime kopa maasse löödud, kui meie põhipartneril ei olnud meile enam tellimusi anda,” meenutab Märt Lehtsalu Welmeti kannapöörde aega eelmise kümnendi keskel. „Siis oli päris ärev periood — ehitame uut tootmishoonet, aga endalgi pole õieti tööd. Hakkasin põhjalikumalt analüüsima, mida me siis õigupoolest toodame ja milline toodang on kõige kasumlikum. Ja sellest analüüsist tuli välja, et igasugused teod ja tigukonveierid on kõige tulusamad toota.”

„Robot tigu ei keevita, see on põhjalik käsitöö, mis vajab head spetsialisti, kes valdab keevitustöö peensusi.”

Welmeti teod on töös 24/7, kusjuures keskkond, milles nad töötavad, on metalli jaoks suhteliselt kehv — happeline, kõrge temperatuuriga ja muidu üsna agressiivne — ning see kulutab materjali üsna kiiresti läbi. Mistõttu seadmed vajavad regulaarset väljavahetamist. No ja see omakorda muudab nende tootjate tööpõllu veelgi avaramaks.

„Praegu ongi meie kõige parem äri nende n-ö varuosatigude tootmine, sest tüüplahendusi selles valdkonnas ei ole. Kõik need tehased on erinevad, disainitud oma asukoha, materjali omapära, tootmise intensiivsuse ja veel kümnete spetsiifiliste parameetrite järgi,” kirjeldab Märt Lehtsalu. „Oluline osa tellimustest tuleb Põhjamaade tselluloositehastest, mis on rajatud juba üsna palju aega tagasi. Mina olen 44, aga mu käe alt on läbi käinud tellimuste jooniseid tehastele, mis on vanemad kui mina.”

Kõik tööd on projektipõhised

Viimase kuue aasta jooksul on Welmeti arendamisse investeeritud kaugelt üle miljoni euro. Ja investeeritakse ka praegu, sest nagu Lehtsalu selgitab, ei tee tootmise ühe etapi efektiivsemaks muutmine tõhusaks veel tervet tehast. See on nagu liiklemine kiirteel, iseloomustab ta.

Kogu töö on projektipõhine. Lehtsalu ei kujuta ettegi, kuidas tulla toime n-ö masstootmises, näiteks mingi mitme tuhande ühesuguse toote vorpimisega. Kasvõi juba sellepärast, et konkurentsi tõttu on selles valdkonnas hinnad äärmiselt madalale surutud. Pealegi on ju teada, et standardtoodete valmistamisel on ju hiinlased väga tugevad ja nendega pole mõtet üritadagi konkureerida.

„Ma julgen väita, et lehtmetallist teosektori valmistegemine on üldse kõige keerulisem metallipainutamise protsess. Õigemini, mitte protsess ei ole keeruline, vaid eeltöö, et välja arvutada, kuidas tasapinnalisest materjalist teha õige sise- ja välisdiameetri ja vajaliku sammuga tigu,” räägib Märt Lehtsalu. „Robot tigu ei keevita, see on põhjalik käsitöö, mis vajab head spetsialisti, kes valdab keevitustöö peensusi. Leian, et teha päevast päeva mingeid ühelaadseid kombainijuppe ei ole ala, kus ennast kulutada.”

„Robot tigu ei keevita, see on põhjalik käsitöö, mis vajab head spetsialisti, kes valdab keevitustöö peensusi.” Märt Lehtsalu