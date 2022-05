Jüri Luik: Vene vägede ebaedu Ukrainas ei tähenda, et nad meile ei kujutaks ohtu

”Praegu on hulk eksperte, kes ütlevad: näe, kui kehvad on Vene relvajõud! Nad on totaalselt ummikus, nad ei saa midagi teha. Miks peaksime tugevdama idatiiba?” sõnas diplomaat, kes on olnud korduvalt Eesti kaitseminister, välisminister ning ka Eesti suursaadik nii Washingtonis kui Moskvas. “Et venelasi saab lasta justkui parte, sest meil on nii kõrgtehnoloogilised relvad. Mina arvan, et see on suur viga.”