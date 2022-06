Tom Suuman suri. Sic transit, Toomas Suuman

Toomas Suuman: „Ma vaatan häid inimesi. Vaatan ja mõtlen, kui väga neid vaja on. Selleks, et maailm püsiks.”

2015. aastal – me rääkisime siis Urmas Otist, kes nagu sinagi oli Otepää poiss ja oli sinu lapsepõlvesõber – sa kirjutasid mulle: „Isa (Luuletaja ja kunstnik Aleksander Suuman. MM) märkis üsna enne minekut, et mälestus kipub olema metsast rohelisem.”

Neid asju ei saa inimese eluajal kokku leppida, et kuidas temast pärast surma kirjutada. Või saab ehk, aga milleks? Ma räägin nüüd ühe sinuga seotud loo, mida sa ise ei tea. See oli küllap kaheksakümnendate keskel, kui Mihhail Gorbatšov kogu Nõukogudemaal alkoholi joomise ja saamise ära keelas. Olid viinatalongid. Me koos noorte näitlejate Erik Ruusi ja Eduard Salmistuga otsustasime tähistada minu Rakveresse jõudmist.