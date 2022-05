Venemaa varastab Ukraina teravilja ja üritab seda teistele riikidele müüa

Ukraina kaitseministeeriumi hinnangul on pärast Venemaa sissetungi Ukrainast varastatud ja välja veetud vähemalt 400 000 tonni teravilja. Ukraina põllumajandusminister Mykola Solsky ütles eelmisel nädalal, et vili saadetakse militaarvalve all Krimmi suunas.