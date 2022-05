1500 sõjapõgenikku on juba leidnud Eestis töö: kellena nad töötavad? Tuhanded on endiselt ootel

Tööotsijad on peamiselt kogunenud Tallinna, kus on ka kõige rohkem tööpakkumisi. Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool toob esile, et sõja algusest saadik on töötukassas end arvele võtnud veidi alla 6000 ukrainlase, neist tööle on tema teatel läinud ligi 1500 ja tööd otsib veel 4400 inimest.

Seni on ukrainlased tööd leidnud peamiselt...