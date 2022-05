Kiirustage! Viimane aeg on esitada oma kandidaat konkursile „Aasta põllumees 2022“

„Eestlane on ju teadagi tagasihoidlik, aga kui sa kuskil omaette toimetad, nii et sind keegi ei näe ega kuule, on ka ettevõtlus raskendatud,“ on esile toonud eelmise aasta konkursivõitja, lihaveisekasvataja Andres Vaan Pärnumaalt. Vaan lisas, et aasta põllumehe tiitel on väga suur tunnustus ja meil on palju tublisid ettevõtjaid, kes võiksid seda tiitlit pälvida. „See tuntus, et sa midagi oled saavutanud, annab kindluse ka sinu toodangu ostjale,“ ütles Andres Vaan.