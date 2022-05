Sumõ oblastist Jõgevamaa põldudele tööle tulnud Ljudmila Klepets selgitas, et kõik viis ukrainlannat, kes nüüd Marimartas töötavad, on ühe kandi naised Kirde-Ukrainast. Kui nad kodust lahkusid, oli seal veel rahulik, aga mis seis on praegu, pole teada. ”Sumõ oblast piirneb Venemaaga, meie kodukoht Sumõ oblastis on vaid 40 kilomeetri kaugusel Vene piirist,” lisas Klepets.