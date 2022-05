Kuidas kasvavad kõige tublimad vasikad?

Peamise põhjusena tuuakse välja vajadus vähendada rasket tööd. Varem joodeti kõiki vasikaid lutiämbritest – piim tuli nendesse tassida ja soojendada. Nüüd on suurem osa vasikaid ammede hoole all ja saab vabalt süüa värsket õigel temperatuuril täispiima täpselt nii tihti, nii palju ja just siis, kui süda lustib.