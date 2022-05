Kopsakas büst halvas elu: “Mõtlen kaastundega kõikidele neile, kel on suured rinnad.”

“Uskumatu, et inimene peab elama 42aastaseks, et tunda elust rõõmu ja elada täisväärtuslikult,” räägib Katrin, kes on terve oma täiskasvanuelu kaalunud nii 55–60 kilo, pikkust 167 sentimeetrit. Rinnahoidjad on tulnud hankida number 75 D või E, sõltuvalt pesufirmast.