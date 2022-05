Üllatus kooselu lõpus. “Minu raha läks toidule ja kodule. Ma kuidagi ei mõelnud, et teen endale sellega karuteene.”

Perekonnaõiguse juristi ja perelepitaja Õnneli Matti sõnul ongi see kõige levinum stsenaarium. “Mehe nimel on suhte jooksul soetatud korter/maja ja selle pangalaen, ka laenumaksed tegi igas kuus mees. Naine ostis oma palgast või lastetoetusest toidu, tasus lastega seotud kulutused ja sisustas kodu. Lahkuminek on keskmisest inetum ja mees teatab, et kuna tema on oma palgast maksnud laenu, siis kuulub kinnisvara talle,” kirjeldab Matt.