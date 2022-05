MAARAHVAS PIDUTSEB: Rakvere rahvatantsijad lõhkasid teatrilaval energiapommi

Kui enamik Eestimaa rahvatantsuansambleid tegutseb suuremates linnades Tallinnas, Tartus, Pärnus, siis Rakvere Tarvanpää väärib oma maarahva ansambli nime. Virumaa vanimas rahvatantsuansamblis on lisaks rohkele Rakvere osalejate arvule ka huvilisi mitmetest Lääne-Virumaa omavalitustest. Et koos tantsivad lapsed ja nende vanemad on virulastel üle aegade ulatunud traditsiooniks.