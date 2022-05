Brigaadikindral Riho Ühtegi: Ukrainas sõditakse nii, nagu Kaitseliit on harjutanud

Ukraina sõda on näidanud, et Kaitseliidu valitud suund on õige, sest Ukrainas ollakse pärast katse ja eksituse meetodil tegutsemist jõutud sarnaste lahendusteni, mida siin aastaid harjutatud on. “Me peaksime tegelikult enda üle uhked olema, et oleme ilma sõjata põhimõtteliselt samadele järeldustele jõudnud,” lausus Ühtegi.