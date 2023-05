Eestlaste muistsed salateed ja pelgukohad annavad tasapisi igasugu saladusi välja

Varju pakkuvad koopad

Lõuna-Harjumaal asuv Kuimetsa karstiala ehk nn Iida urked on Eesti kõige ulatuslikum koobastik, mida uurijad on seostanud just Henriku kroonikas kirjeldatud 1220. aasta tapatalgutega. Sellest, kuidas koobast keskajal pelgupaigana kasutati, on näiteks juttu Novgorodi leetopissis 1268. aasta Rakvere lahingule eelnenud sündmusega seoses.