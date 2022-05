FOTOD | Türi Lillelaat on avatud: ilu jätkub igale sammule, vihmast hoolimata!

Asjata ei öelda, et Türi muutub kevad- ja lillepealinnaks, sest juba on Türi Lillelaadal kauplemine aktiivselt peale hakanud. On laada esimene päev. Lilli, taimi, põõsaid, ilupuid, viljapuid – mida ainult aednik võib unistada. Kõike on.