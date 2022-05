Metsandusvaldkonna esindajad: Euroopa roheliider Frans Timmermansi info kogu Eesti metsa ahjudes põletamise kohta on ekslik

„Me hakkame üha enam puitu kasutama tööstuses, ehituses, me hakkame puitu kasutame isegi akude, tekstiilide ja väga paljude muude asjade valmistamiseks,” ütles Timmermans.

Seejärel avaldas ta arvamust, et alati pole mõistlik kogu puitu ahju ajada, et seda soojatootmiseks kasutada.

„Alati on jääke ja see on biomass, mida saate kasutada näiteks ahjus põletamiseks. Loodan, et suudame lõpetada kogu metsa mahavõtmise ja täiesti tervete puude hakkimise väikesteks graanuliteks, et visata need ahju Hollandis, Taanis või kus iganes,” noomis Timmermans.

Eesti Taastuvenergia Koja juhataja Mihkel Annuse hinnangul kõlab Brüsseli esindaja väide, et eestlane ei oska oma metsa majandada, küüniliselt ja elukaugelt.

Ka Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit juhtis tähelepanu, et Euroopa Komisjoni asepresident esitas täna Eesti ajakirjanikele esinedes eksitavaid väiteid.