Venemaal jõuab kaduva Fanta asemel poodi Fancy

Moskvas asuv Otšakovo õlle- ja karastusjoogitehas mõtles välja asendustooted: Coca-Cola asemel saadetakse kaubandusvõrku nüüd Coolcola, mis ettevõtte info järgi on “väljendusrikas ja värskendav kultusliku maitsega jook”. Silt on küll jõuluvanapunase asemel Venemaa lipu värvides, ehk sinine-punane, millele kantud suur C täht.