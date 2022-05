Frans Timmermans võttis meilt Euroopasse kaasa metsarikkuse parema mõistmise

Reedehommikusel pressikonverentsil muretses Timmermnas sellepärast, et kogu Eesti puit põletatakse. Metsasektori esindajad juhtisid järgnenud pressiteadetes tähelepanu, et see väide ei vasa tõele.

Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul oli see arvamus pärastlõunaks veidi leevenenud. „Me selgitasime, et mida vähem me metsa majandame, seda rohkem tuleb puid langetades küttematerjali ja seda vähem me saame sellest puidust teha kauakestvaid tooteid,” rääkis Savisaar.

Ando Eelmaa sõnul rõhutasid metsasektori esindajad kohtumisel, et metsas on lahendus, mitte probleem.

Liis Kuresoo hinnangul pidas Timmermans oluliseks, et nii elurikkuse kui kliimakriis avaldavad meie metsadele mõju ja nendega tuleb tegeleda. „Ta tõi välja, et Lääne-Euroopas ei tajuta seda, kui suur oht on meile Venemaa. Aga Venemaa julgeolekukriisi valguses ei ole kliimakriisi olemus muutunud ja me peame tegutsema.”