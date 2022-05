Metsa saab mõõta metsa minemata, aga päris ilma metsa minemata ikka ei saa

| METSALEHT | Kuidas näha metsa mitte puude, vaid punktide taga? Selleks tuleb tõusta metsa kohale, vahel isegi kosmosesse. RMK kaugseire osakonna juht ja Eesti Maaülikooli külalisteadur Tauri Arumäe räägib, kuidas see täpsemalt käib.

Satelliitidelt saab kõige üldisema pildi, mis väga hästi sobib globaalsete uuringute tegemiseks. Tihtipeale on selliste globaalsete projektide eesmärk hinnata metsanduse kontekstis biomassi ja selle kaudu süsinikuvaru. Aga kõikide selliste globaalsete rakenduste kasutamisel kohalike otsuste langetamiseks tuleks suhtuda kriitiliselt. Näiteks on olemas globaalne taimkatte kõrguse kaart, mille lähemal uurimisel Eesti metsades selgus, et ega väga häid seoseid tegeliku ja satelliitidelt hinnatud metsa kõrguse vahel ei olnud. Kuid kindlasti aja jooksul asju arendatakse ja parandatakse, satelliidiandmed muutuvad kättesaadavamaks ja kõiksugu rakendusi tänu analüüsivõimekuse suurenemisele ja masinõppe võimalustele täiendatakse.