Eestis elav burjaat: “Sõtta minnakse kopikate eest. Inimesed ei julge isegi välismaa netikülgi avada”

Armeesse minekut võib mõista, sest süsteem ja praegune aeg on teinud Burjaatia selliseks, nagu see on — elamiseks võimatu, arvab Eestis elav burjaat Tanja, kes palub oma õiget nime lehes mitte avaldada. Ta muretseb, et kui võtab sõja teemal sõna, võib see talle ja tema lähedastele valusasti kätte maksta.