Vormsi ja Hiiumaa rannikul avastati ulatuslik reostus

Reostust on tuvastatud Vormsi saare põhja- ja läänerannikul ca 15 kilomeetri pikkusel lõigul ning samuti ümbritsevatel laidudel. Hiiumaa rannikul on reostus tuvastatud kirde- ja põhjarannikul ca 50 kilomeetri pikkusel lõigul.

Tegemist on piirkonnaga, kus on kalade kudealad ja lindude pesitusalad, lisaks on Väinameri, laiud ja veealad looduskaitse alad.

Reostus ei liigu veepinnal, vaid pinnalähedastes veekihtides ning selle allikat ei ole tuvastatud.