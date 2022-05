Vallavanem: eile korjati Hiiumaa randadest kokku 2000 liitrit masuuti

Eelmise nädala lõpus avastati ulatuslik masuudireostus Vormsi saare põhja- ja läänerannikul 15 kilomeetri pikkusel lõigul ning Hiiumaa kirde- ja põhjarannikul 50 kilomeetri pikkusel lõigul. Reostust on tuvastatud Hiiumaa rannikul Tahkunast Heltermaani, sealhulgas Sääreninal, Roograhu sadama ja Tahkuna majaka juures.

Hiiu vallavanema Hergo Tasuja sõnul on masuuditükid kaldal ning vee pinnal ega vees neid hulpimas ei ole. „Masuuditükke on rannikul erinevalt ja see oleneb sellest, kuidas hoovused neid randa on kandnud,” kirjeldas Tasuja.